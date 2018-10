Bill Gates koopt Kempische stoeterij voor dochter Jennifer (21) mvdb

26 oktober 2018

06u58

Bron: Gazet van Antwerpen - Eigen berichtgeving 11 Microsoftoprichter Bill Gates heeft voor zijn dochter Jennifer (21) een stoeterij in het Kempische Retie gekocht. Dat meldt Gazet van Antwerpen.

De oudste dochter van Gates is een jumpingamazone en neemt deel aan wedstrijden over heel Europa. De stoeterij De Begijnhoeve wordt haar uitvalsbasis. De Microsoftbaas kocht vier jaar geleden in Vosselaar al een paard voor zijn dochter.



Jennifer die nog een jongere broer (19) en zus (16) heeft, staat momenteel 324ste op de wereldranglijst jumping. In juni nam ze nog deel aan een jumping in Bonheiden. Toen was ook Jessica Springsteen (68ste op de wereldranglijst) van de partij, dochter van levende rocklegende Bruce Springsteen. De twee zijn wel vaker in ons land te vinden.

Als er iets met hun peperdure paarden scheelt, trekken ze naar het landelijke Meldert (Lummen) in Limburg. De gerenommeerde paardendokter Tom Mariën heeft daar een unieke kliniek met revalidatiecentrum uit de grond gestampt.



Een andere rijke der aarde die actief is in de paardensport, heeft begin dit jaar haar laatste band met ons land doorgeknipt. Athina Onassis (33), als kleindochter van de Griekse reder Aristoteles Onassis ooit de rijkste vrouw ter wereld, verkocht haar villa in Oud-Turnhout die ze met haar Braziliaanse inmiddels ex-man kocht in 2010.