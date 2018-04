Bijzondere middagpauze: wegenwerkers getrakteerd op massage... op de werf Antoon Verbeeck

De wegenwerkers in het Vlaams-Brabantse Rijmenam hebben vandaag tijdens hun middagpauze een massage aangeboden gekregen van handelaarsvereniging Rijmenam Explosief. Professionele massagetherapeute Grete Schaltin van Body in Flow uit Rijmenam bedacht de actie en was de masseuse van dienst. "Werkzaamheden zijn een uitdaging voor iedereen, zowel inwoners als handelaars. Deze jongens doen zo hun best en verdienen dit. Net als mijn klanten die herboren zijn na een behandeling, kijken we uit naar het vernieuwde Rijmenam", aldus Grete, die de werkmannen een stoelmassage van een kwartier gaf. "Ik voel me helemaal ontspannen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar", reageerde werkman Wannes Op de Beeck na de massage. De aannemers van de werken in Rijmenam werden eerder al getrakteerd op een ontbijt.