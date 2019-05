Bijzondere Belastinginspectie claimt 30,44 miljoen van AB InBev ttr

22 mei 2019

06u17

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) kruist deze week de degens met AB InBev in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel. De BBI claimt 30,44 miljoen euro aan belastingen van de grootste bierbouwer ter wereld, die kon genieten van de Belgische belastingdeal. Dat schrijven De Tijd en L'Echo vandaag.

De zaak gaat over Ampar, de vennootschap die AB InBev in november 2011 oprichtte in ons land. Ampar zou fungeren als een centrale aankoopdienst voor materialen die de brouwer wereldwijd nodig heeft. Dankzij de belastingdeal moest de biergroep geen belasting betalen op 80 procent van de winst van de vennootschap.



De deal kaderde in het systeem van excess profit rulings. In februari 2015 kondigde de Europese Commissie een onderzoek aan naar dat belastingvoordeel en werden er in ons land geen deals meer gesloten.

In februari oordeelden de Europese rechters dat het niet om onterechte staatssteun ging en gaven ze ons land gelijk. De BBI vecht nu de zaak uit voor een Belgische rechtbank. Zowel de woordvoerster van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel als die van AB InBev bevestigen aan de kranten dat twee zaken vrijdag voorkomen.



De twee rechtszaken gaan over 2011 en 2012, de twee eerste boekjaren dat AB InBev via Ampar van de belastingdeal kon genieten. Voor die jaren claimt de BBI 30,44 miljoen euro aan belastingen.