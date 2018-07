Bijzonder agressieve inbrekersbende teistert Maarkedal Thomas Vandewalle

30 juli 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving 0 De gemeente Maarkedal in de Vlaamse Ardennen wordt sinds enige tijd opgeschrikt door een agressieve inbrekersbende. Een persoon werd toegetakeld met een schroevendraaier en liep een zware hersenschudding. Een ander slachtoffer werd afgeranseld en verloor daarbij een tand. “De schrik zit er goed in”, vertellen de inwoners.

Het zijn warme nachten, maar in het landelijke Maarkedal blijven de ramen ’s nachts bij zowat alle inwoners dicht. Reden: een inbrakenplaag waarbij de daders bijzonder agressief te werk gaan. Op twee weken tijd vonden intussen al zeven inbraken plaats, waarvan twee met zwaar geweld. “Iedereen is op zijn hoede”, vertelt Pierre Colpaert uit de Fonteineweg. “Dit hebben we hier nog nooit meegemaakt.” Zelf is hij nog altijd bijzonder onder in de indruk van wat hij vorig weekend meemaakte.



"Omstreeks 3.45 uur werd ik wakker door geklop aan de voordeur. Niet veel later hoorde ik de stem van mijn buurman die vertelde dat hij was overvallen. Toen ik de deur opende, wist ik niet wat ik zag”, doet Pierre het verhaal. “Hij had enkel een T-shirt, onderbroek en schoenen aan. Zijn gezicht was bijzonder gezwollen, hij had een riem rond zijn hals en kon amper op zijn benen staan. Hij vertelde dat er plots drie inbrekers aan zijn bed stonden die hem toetakelden met een schroevendraaier. Ze dreigden hem te vermoorden."



Overgoten met Cif en schuurzeep

De kleren van de zwaar toegetakelde man waren nat en roken naar zeep. "Ze hadden er niet beter op gevonden dan hem te overgieten met Cif en schuurzeep", zucht de buurman. Bij de inbraak werden enkele computers, cash geld en een portefeuille gestolen. “Hij werd ook gedwongen zijn codes te geven. Toen hij hier aanbelde, heb ik onmiddellijk naar Cardstop gebeld. De dieven probeerden niet veel later geld af te halen in Ronse, maar daar werden de bankkaarten ingeslikt.” De 56-jarige man houdt aan de gewelddadige overval een zware hersenschudding over en een gaatje in zijn trommelvlies. “Het zal even duren vooraleer hij dit trauma heeft verwerkt.”



Klappen

Ook in de Ommegangstraat, zo’n kilometer verderop, ging de inbrekersbende bijzonder agressief te werk. “Ik lag wakker in bed en zag plots een man naast me staan. Ik heb nog geroepen, maar deelde onmiddellijk in de klappen, waarna ik aan de haren door het huis werd gesleurd”, zegt het slachtoffer die anoniem wenst te blijven.

"Mijn vrouw en ik moesten alle juwelen die we droegen afgeven. Een derde man doorzocht intussen de volledige woning. Alles samen heeft het een kwartier geduurd, maar het leek veel langer.” De dieven gingen aan de haal met geld, gsm’s, tablets en juwelen.

"We zijn het allesbehalve gewoon om dit mee te maken in Maarkedal", vertelt burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). "Normaal hebben we evenveel inbraken op een jaar tijd. Het is vooral de zuidelijke kant van de gemeente, waaronder deelgemeente Nukerke, die geviseerd wordt. We vragen iedereen extra waakzaam te zijn en verdachte situaties meteen te melden op het nummer 101."

Politie en parket volgen de zaak op de voet, maar wensen voorlopig geen extra informatie vrij te geven in kader van het onderzoek.