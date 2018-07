Bijtende muggen teisteren gemeente: Wichelen maakt nieuwe bres in biotoop knijten TTR

11 juli 2018

17u20

Bron: Belga 2 In het Oost-Vlaamse Wichelen, waar de gemeentelijke fase van het noodplan van kracht is door een plaag van knijten of kleine bijtende muggen, wordt vandaag in de oude Scheldedijk een nieuwe bres gemaakt. Dat moet ervoor zorgen dat het biotoop voor de muggen minder gunstig wordt, zegt het gemeentebestuur van Wichelen.

Wichelen wordt sinds twee weken geconfronteerd met de knijtenplaag. De kleine muggensoort, waarvan de beten erg hinderlijk zijn voor de mens, teisteren het gebied Kalkense Meersen-Donkmeer en de nabijgelegen woongebieden. Dankzij de aanhoudende droogte kwam er in het natuurgebied veel droogstaand slib vrij te liggen, wat het ideale biotoop vormde voor de muggen om hun eitjes te leggen.

Vorige week zaterdag werd de gemeentelijke fase van het noodplan afgekondigd.

"In een eerste fase heeft waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg afgelopen weekend de bestaande bres van Wijmeers verdiept en hebben civiele bescherming en brandweer extra water in het gebied gepompt. Het verdiepen en verbreden van de inwatering werd dinsdag afgerond", zegt het gemeentebestuur.

In een tweede fase, die woensdag gestart is, wordt in de oude Scheldedijk, stroomopwaarts van de bestaande bres, een nieuwe bres gemaakt. "Die moet ervoor zorgen dat het gebied sneller ontwatert. Op die manier maken we de omstandigheden minder gunstig voor de knijten", meldt het gemeentebestuur.

"Naast de reeds getroffen maatregelen zal De Vlaamse Waterweg met een team van experten onderzoeken welke langetermijnmaatregelen genomen kunnen worden. Eveneens laten we Universiteit Antwerpen een aangepast sluisbeheer uitwerken om de kans op knijten in de Bergenmeersen te minimaliseren."

