Bijna weer aanrijding op zwart kruispunt waar Nikita (16) stierf Wouter Spillebeen

22 februari 2018

18u45

Bron: eigen berichtgeving 34 Op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat in Oostakker waar drie dagen geleden nog de 16-jarige fietsster Nikita Everaerts om het leven kwam, heeft een chauffeur deze middag om 13.20 uur een bijna-aanrijding gefilmd met zijn dashcam

De chauffeur wilde naar links indraaien, maar moest even wachten tot een fietser de straat had overgestoken. Intussen stak een achterligger hem links voor om net voor de fietser de straat in te rijden. “Hij miste de fietser met 50 centimeter. Achteraf reed ik hem voorbij en zag ik dat hij bezig was met zijn gsm”, schrijft hij.

Enkele dagen na het fatale ongeval van Nikita Everaerts toont dit incident nog maar eens aan dat het kruispunt niet altijd even veilig is voor fietsers.