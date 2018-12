Bijna vijfde van Intercitytreinen tussen Brussel en Amsterdam loopt vertraging op KVDS

29 december 2018

11u06

Bron: Belga 0 Bijna een op de vijf intercitytreinen tussen Brussel en Amsterdam komt met vertraging op het eindstation aan. De treinen op het traject kampen - zes jaar nadat de Fyra-treinen van het spoor werden gehaald na gebreken - nog altijd met mankementen, zo meldt de Nederlandse openbare omroep NOS.

De trein doet er in het spoorboekje ook nog altijd een uur langer over dan de Fyra, en een lastminuteticket is ruim 7 euro duurder.

Voltage

De trein moet op het traject regelmatig wisselen van spoortype. Hij rijdt stukken over het HSL-traject, maar ook stukken over het normale spoor. Daarbij wisselt de trein regelmatig van voltage, wat ook tot problemen kan leiden. De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben nieuwe treinen voor het traject besteld, maar die kunnen pas begin 2021 rijden.





Vooral reizigers in de spits hebben volgens de NOS last van vertragingen. Op de website van de NS wordt de kans berekend dat je op tijd van Brussel in Amsterdam bent. In de spits is die kans gemiddeld maar 62 procent. Dat cijfer wordt berekend over de resultaten van de jongste drie maanden. Dat betekent dat de afgelopen tijd één op de drie spitstreinen vertraging had.

NMBS-woordvoerder Bart Crols geeft in een reactie te kennen dat de resultaten beter kunnen. "We zijn ons ervan bewust. We zitten in een verbeteringstraject dat aangehouden wordt en werken nauw samen met de NS.”