Bijna vijfde meer bijzitters en voorzitters daagden niet op bij vorige verkiezingen LH

16 juni 2020

08u12

Bron: Belga 0 Bij de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei vorig jaar zijn 2.849 opgeroepen bijzitters en voorzitters niet opgedaagd in het stembureau. Dat is bijna een vijfde meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, zo meldt VRT NWS.

Een groep van 1.926 bij- of voorzitters die niet of te laat kwamen zonder geldige reden, hebben een minnelijke schikking van 250 euro betaald. Meer dan 900 anderen moesten het voor de rechter uitleggen.



Voorzitter of bijzitter zijn, is een vorm van burgerplicht. Justitie is dan ook streng voor mensen die aan de plicht verzaken. De rechters veroordeelden de meesten tot een geldboete tussen 400 en 600 euro. De hoogste boetes waren voor mensen die ook naar de rechtbank hun kat stuurden.

Het aantal mensen dat niet opdaagt, blijft vrij klein in verhouding tot het totale aantal van circa 50.000 opgeroepen voorzitters en bijzitters.