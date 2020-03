Bijna vier op tien voedingsbedrijven hebben productieproblemen door personeelstekort Belga

24 maart 2020

16u09 8 De uitbraak van het nieuwe coronavirus heeft ook een impact op de voedingsindustrie in ons land. Zestig procent van de bedrijven telt meer afwezigheden onder zijn personeel en bijna vier op de tien kampen hierdoor al met productieproblemen. Dat zegt sectorfederatie Fevia, op basis van een rondvraag bij haar leden. Voorlopig zijn er nog geen problemen met de voedselbevoorrading, maar Fevia dringt toch aan op extra steun van de overheid om te zorgen dat de productie kan blijven doorgaan.

Volgens Fevia is het van groot belang dat de Belgische agroketen kan blijven zorgen voor voeding en dranken. Door het uitvallen van werknemers vergroot de druk en dreigen de kosten zwaar op te lopen, klinkt het.

“Men zou naast aandacht voor de bedrijven die door de coronacrisis moeten sluiten - aandacht die geheel terecht is - ook extra aandacht moeten schenken aan bedrijven die wél nog produceren”, stelt woordvoerder Nicholas Courant van Fevia.

Frustraties

Volgens Courant is er nog veel goodwill bij de voedingsbedrijven, maar dreigt het personeel gefrustreerd te raken. “Het moet interessant blijven om te werken. Die mensen maken ook de rekening”, verwijzend naar de extra steunmaatregelen voor tijdelijk werklozen.

Daarnaast hangen de voedingsbedrijven ook sterk af van leveranciers zoals de verpakkingsindustrie of van gespecialiseerde schoonmaakbedrijven. “De bevoorrading van beschermingsmateriaal en andere productiebenodigdheden moet gegarandeerd worden. Ook de andere schakels in de agrovoedingsketen moeten operationeel blijven”.

Eigen steuncampagne: hashtag#FoodHeroes

De sector kijkt hiervoor naar de overheid, maar lanceert dinsdag ook een eigen steuncampagne op sociale media met de hashtag #FoodHeroes voor werknemers, die de voedselproductie en -bevoorrading helpen waarborgen.