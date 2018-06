Bijna uur file op E40 naar Brussel door werken Leopold II-tunnel HA

28 juni 2018

08u23

Bron: VTM NIEUWS, Belga 15 Er stond vanochtend meer dan een uur file op de E40 van Gent naar Brussel door de voorbereidende werken aan de Leopold II-tunnel in de hoofdstad. Omstreeks 9 uur begonnen de files af te nemen en was het nog ongeveer 40 minuten aanschuiven vanaf Ternat, meldt Brussel Mobiliteit.

Van 1 juli tot 1 september gaat de Leopold II-tunnel volledig dicht. Die sluiting wordt vanaf vandaag voorbereid met de herinrichting van de Keizer Karellaan waarbij het verkeer vanaf Sint-Agatha-Berchem over één rijstrook rijdt. Het is moeilijk in te schatten hoe de verkeerssituatie de komende dagen zal evolueren, zegt Inge Paemen van Brussel Mobiliteit. De treinstaking en de Europese top kunnen voor meer drukte zorgen, maar mogelijk zullen sommige mensen thuiswerken omdat vrijdag de laatste schooldag is.

"We gaan ervan uit dat mensen volgende week nog verrast zullen zijn", zegt Paemen. "Zeker maandag en dinsdag verwachten we nog moeilijkheden, maar we vermoeden dat de situatie zich vanaf de tweede helft van de week zal stabiliseren."

Pendelparking aan de Heizel

Brussel Mobiliteit roept op om voor alternatieve oplossingen te kiezen. "Er zijn alternatieve routes voorzien, net als een pendelparking aan de Heizel met aansluiting op de metro", klonk het eerder. "Aan Parking C op de Heizel worden 1.000 parkeerplaatsen ingericht als gratis pendelparking. Deze parking bevindt zich op 10 minuten stappen van metrostation Koning Boudewijn en van tramlijn 7. Tussen 6.30 uur en 22 uur is een gratis pendeldienst met collectieve taxi's voorzien tussen de parking en het metrostation."

"Zowel de NMBS als de MIVB en De Lijn verhogen hun capaciteit in juli en augustus." Daarnaast wordt aangeraden om zoveel mogelijk te carpoolen. Inkomend verkeer rijdt volgens Paemen best via de A12 om het noorden van het gewest te bereiken. "Voor het zuiden van het gewest is de Industrielaan (Anderlecht) de aanbevolen route. Voor het uitgaand verkeer gelden dezelfde routes, aangevuld met de Ninoofsesteenweg (N8)."

#E40 Werken Groot-Bijgaarden - St.-Agatha-Berchem → Brussel-Centrum.

Neem vanuit Oost- en West-Vlaanderen de A12 of R0 uitrit 17 Anderlecht-Industrie als je naar het centrum van Brussel moet! Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Grondige renovatie

De Leopold II-tunnel wordt deze zomer en tijdens de zomer van 2019 en 2020 grondig gerenoveerd. "Buiten de ruwe structuren wordt alles vernieuwd", zegt Maarten Heirbrant, een van de hoofdwerfleiders van het project. Tijdens de voorbereidende werken wordt tijdelijke verlichting aangebracht en ook de elektriciteitskabels worden volledig verlegd op rasters tegen de muur, zodat deze de werken aan het plafond en het wegdek niet kunnen verhinderen.

De zomersluitingen worden erg belangrijk voor de werken van het consortium Circul 2020 (Jan de Nul, Besix, EngieFabricom). Als er enkel tijdens de nacht wordt gewerkt, moet een lange colonne van voertuigen iedere keer in en uit te tunnel geraken.

"We kunnen de tunnel volledig sluiten na een twintigtal minuten en dan verliezen we nog eens een half uur voor iedereen de tunnel binnenrijdt en op zijn werklocatie is. Eenmaal het 5 uur 's morgens is, moet iedereen al stilaan de tunnel verlaten om tegen 5.45 uur al ons verkeer uit de tunnel te hebben, zodat om 6 uur de eerste pendelaars meteen door de tunnel kunnen. Daarom hebben we maar 6 à 7 productieve uren", zegt Heirbrant.

De Leopold II-tunnel is met zijn 2,6 kilometer de langste tunnel van het land. Dagelijks pendelen er zo'n 40.000 voertuigen door de tunnel.

#E40 Grote problemen vanmorgen voor pendelaars vanuit Oost- en West-Vlaanderen naar Brussel.



Je kan kiezen voor de trein - maar zorg dan dat je vanavond op tijd terugkeert, want staking van 22u. https://t.co/LReruLI7Kj Hajo Beeckman(@ hajobeeckman) link