Bijna twee uur file op E40 na ongeval in Sterrebeek

Jef Artois RDK KVE

17 oktober 2018

07u28

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving

52

Door een zwaar ongeval in Sterrebeek was de E40 van Leuven naar Brussel een tijd volledig versperd. Ondertussen is de weg weer vrijgemaakt, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er staat bijna twee uur file.