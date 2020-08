Bijna twee ton cocaïne ontdekt in container met kattenbakvulling

22 augustus 2020

16u17

Bron: Belga

In de haven van Hamburg (noorden van Duitsland) is ongeveer 1,8 ton cocaïne ontdekt in kattenbakvulling. Dat heeft de douane bekendgemaakt. De drugs hebben een straatwaarde van ongeveer 400 miljoen euro.