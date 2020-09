Bijna twee klachten per dag na 'vriendschapsfraude’ IB

21 september 2020

04u47

Bron: Belga 0 Steeds meer Belgen worden slachtoffer van online 'vriendschapsfraude', zo bericht Het Nieuwsblad vandaag. Het voorbije anderhalf jaar waren er bijna twee klachten per dag.

Sinds 2016 kreeg de Economische Inspectie zo'n 2.000 meldingen binnen van 'vriendschapsfraude'. Bijna de helft daarvan (963) is van het laatste anderhalf jaar, goed voor bijna twee klachten per dag.

Bij 'vriendschapsfraude' bouwen oplichters online een relatie op met het slachtoffer. Soms sturen ze maandenlang berichtjes via bijvoorbeeld WhatsApp. Na een tijd vragen ze ook geld. De bedragen die de oplichters kunnen aftroggelen zijn enorm. Gemiddeld ging het sinds begin 2019 om 20.112 euro per slachtoffer. In totaal kwam de buit in diezelfde periode neer op 10,2 miljoen euro.

"Deze hallucinante bedragen liggen zelfs nog hoger, omdat niet elk slachtoffer het ­bedrag vermeldt en sommigen uit schaamte helemaal geen melding doen", zegt CD&V-Kamerlid Leen Dierick, die de cijfers in handen kreeg. Ze roept slachtoffers op een klacht in te dienen bij de politie. Nu doet maar een dikke een op de tien van de melders dat.

Lees ook: Raymond (81) stortte al zijn spaargeld aan vals internetliefje: “Het kan iedereen overkomen” (+)