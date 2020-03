Bijna negentig procent passagiersvluchten geannuleerd op Brussels Airport Belga

Het woord 'afgelast' wordt, zoals verwacht, steeds dominanter op het schema van de passagiersvluchten op Brussels Airport. Maandag was bijna negentig procent van de aankomende en vertrekkende vluchten geannuleerd, aldus een woordvoerster van de luchthaven.





Concreet waren er maandag nog 64 passagiersvluchten gepland, terwijl het oorspronkelijke dagschema bestond uit een 550-tal vluchten. Sinds zaterdag voert Brussels Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij in Zaventem, geen reguliere vluchten meer uit. De komende dagen zullen de passagiersactiviteiten op de luchthaven nog meer dalen.

Bovendien, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli, ligt de bezettingsgraad veel lager dan normaal. De luchthaven krijgt zo nog maar een paar duizend passagiers over de vloer per dag (tegenover bijvoorbeeld gemiddeld zestigduizend per dag in februari).

Cargo draait op volle toeren

De cargozijde van de luchthaven draait daarentegen op volle toeren. Er vinden vijftig tot zestig volvrachtvluchten, dat zijn vluchten met cargovliegtuigen, plaats per dag. De vraag is groot, omdat passagierstoestellen normaal ook vracht vervoeren (zogenoemde belly cargo). Nu erg veel van die vluchten geschrapt worden, moet die belly cargo op een andere manier op bestemming raken.

“Wereldwijd vliegen alle cargotoestellen nu maximaal, en zelfs dat is niet voldoende om alle vraag in te vullen”, stelt Brussels Airport. Sommige maatschappijen zetten zelfs passagiersvliegtuigen in alleen om vracht te vervoeren.