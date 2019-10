Bijna miljoen demonstranten straat op in Chili kv

26 oktober 2019

04u26

Bron: Belga, ANP 1 Bijna een miljoen mensen in Chili eisten vrijdag het ontslag van president Sebastián Piñera. In hoofdstad Santiago trok een recordaantal mensen de straat op. Incidenten bleven uit. De protesten in Chili duren al meer dan een week en begonnen na de verhoging van de prijzen in het openbaar vervoer.

"Ik heb de demonstranten gehoord. We hebben allemaal de boodschap gehoord. De massale en vrolijke demonstratie vandaag, waar Chilenen een meer rechtvaardig land eisen, opent deuren naar de toekomst”, “, tweette de president vrijdag. “Met Gods wil zullen we dit pad naar een beter Chili voor iedereen bewandelen.”

Piñera kondigde dinsdag aan de demonstranten tegemoet te komen. Die namen daar geen genoegen mee en bleven protesteren.



De Chileense bevolking eist structurele veranderingen van het pensioen-, gezondheids- en onderwijssysteem en protesteert tegen de grote ongelijkheid in het land. Vorige vrijdag ontaardde dat sociale protest in Chili nog in rellen. Er vielen toen zeker 18 doden en 600 personen raakten gewond. De ordediensten arresteerden ook 2.800 personen. Om de demonstraties uiteen te drijven, gebruiken de veiligheidstroepen traangas, rubberkogels, echte kogels en wapenstokken.

De jongste dagen neemt het protest echter een meer vreedzame vorm aan.

