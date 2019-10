Bijna miljoen demonstranten straat op in Chili

26 oktober 2019

Bijna een miljoen mensen in Chili eisten vrijdag het ontslag van president Sebastián Piñera. In hoofdstad Santiago trok een recordaantal mensen de straat op. De protesten in Chili duren al meer dan een week en begonnen na de verhoging van de prijzen in het openbaar vervoer.