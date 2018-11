Bijna kwart van Belgen heeft problematische stress SVM

20 november 2018

19u37

Bron: Belga 0 Bijna een op de vier mensen (23,3 procent) heeft last van stress die te hoog is en daardoor problematisch wordt. Dat zeggen de Socialistische Mutualiteiten op basis van een bevraging bij 4.893 leden. Ze lanceren daarom de sensibiliseringscampagne #ikbenik.

In totaal geeft 65 procent van de respondenten aan dat ze te veel druk of stress ervaren in het dagelijkse leven. Bij vrouwen (71 procent) ligt dat aandeel hoger dan bij mannen (51 procent). De hoogste stresspiek zit bij de 36- tot 45-jarigen. Hoe ouder we worden, hoe minder we stress ervaren.

Net geen kwart van de respondenten heeft last van problematische stress. De voorwaarden daarvoor zijn minstens zes lichamelijke of emotionele klachten hebben of medicatie gebruiken om die stress te verminderen. In totaal heeft 22 procent van alle respondenten meer dan zes klachten, 10 procent van de mensen met stress geeft aan medicatie te gebruiken. Sommige respondenten vallen in beide categorieën.

Boek lezen of tv-kijken

Het gaat dan niet alleen om stress tijdens het werk, maar ook thuis. Slechts een kwart van de respondenten gaf overigens aan dat ze een goede balans hebben gevonden tussen hun werk en hun persoonlijk leven. De helft krijgt de combinatie nét rond, een op de vijf zegt geen balans te vinden.

De populairste strategieën om stress te verlagen zijn een boek lezen of tv-kijken (60 procent), lichaamsbeweging (55 procent) en tijd doorbrengen met vrienden en familie (52 procent). Naast medicatie (10 procent) grijpt 29 procent ook naar een glaasje alcohol en 8 procent naar de sigaret om te ontspannen.

Om de problematiek aan te pakken, lanceren de Socialistische Mutualiteiten nu de campagne #ikbenik. Ze willen mensen zo helpen om zichzelf te aanvaarden en "de lat niet onrealistisch hoog te leggen". Op de website zijn concrete tips te vinden, net als interactieve modules die anoniem en voor iedereen toegankelijk zijn.