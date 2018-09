Bijna jaar na moord op jonge moeder nog steeds geen spoor naar dader(s) HR

26 september 2018

21u45

Bijna een jaar na de moord op Sara Laeremans, een jonge moeder uit Geel, is er nog steeds geen spoor naar de daders. Het parket lanceerde via het opsporingsprogramma Faroek op VTM opnieuw een oproep naar getuigen.

Het lichaam van Sara Laeremans (21) werd vorig jaar op 22 oktober aangetroffen in haar appartement aan het Brigandshof in Geel. Ze werd vermoord, maar bijna een jaar later is er nog steeds geen spoor naar de dader(s). Uit het onderzoek blijkt wel dat er spullen van Sara zijn gestolen, waaronder haar portefeuille en een bankkaart.

Sara was een gescheiden mama van twee jonge kinderen. Op vrijdag 20 oktober 2017 was ze met haar kinderen naar Izegem in West-Vlaanderen gereden, waar haar ex-man woont. Een dag later, zaterdag 21 oktober, keerde ze omstreeks 10 uur terug naar huis met de trein. "Dit weten we zeker", zo meldt de politie. "Want Sara is omstreeks 16 uur te zien op bewakingsbeelden aan het station van Geel. Zij wandelt dan met één hondje aan de leiband en het andere in een draagtas richting haar appartement aan het Brigandshof. Sara bestelde die dag ook nog een maaltijd. Die werd tussen halfzes en kwart voor zes door een koerier geleverd. Volgens de koerier handelde Sara op dat moment normaal."

Sara werd in de nacht van 21 op 22 oktober 2017 in haar eigen woning vermoord. Uit het onderzoek blijkt dat ze tussen 21 oktober omstreeks 18 uur en 22 oktober omstreeks 2 uur geconfronteerd moet zijn geweest met haar moordenaar(s). De speurders zoeken daarom getuigen die mogelijk verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de nacht van 21 op 22 oktober 2017 in de omgeving van het Brigandshof in Geel.

Geld afgehaald

Op 22 oktober 2017 werd tweemaal geld afgehaald met een bankkaart van Sara aan de bankautomaat bij het Argenta-kantoor aan de Lierseweg 6 in Herentals. Dat gebeurde om 02.14 uur en 02.40 uur. Mogelijk hield(en) de vermoedelijke dader(s) zich die nacht minstens een half uur op in de omgeving van de bank. Misschien heeft iemand in de buurt daar iets opgemerkt? De politie vraagt aan iedereen die informatie heeft, om contact op te nemen via het nummer 0800/30.300.