Bijna iedereen besmet in woonzorgcentrum Hoei: 79 op 83 bewoners en verzorgers testen positief TT

19 april 2020

16u21

Bron: Belga 19 In het rusthuis Longs Thiers in de Luikse gemeente Hoei hebben bijna alle bewoners en medewerkers positief getest op het coronavirus. Van de 43 bewoners blijken er 40 besmet, en van de 40 leden van het verzorgend personeel blijken er 39 besmet.

Volgens directeur Francesco Virone van de associatie Notre-Dame, dat het woonzorgcentrum beheert, vertoonden begin deze week vijf bewoners symptomen van COVID-19, waarop ze getest werden en een positief resultaat kregen. “Daarom hebben we een privaat laboratorium gecontacteerd en is dinsdag iedereen getest, bewoners en medewerkers”, zegt Virone.

Volgens Virone heeft het zware verdict niet per se voor meer paniek gezorgd, integendeel. De meeste geteste bewoners hebben geen symptomen. “Onze medewerkers hadden het vooral moeilijk omdat we tot nu toe enkel verdachte gevallen hadden, en we geen zekerheid hadden. Nu is er geen isolement meer, zijn er meer sociale activiteiten en is het werk gereorganiseerd. Het personeel heeft zekerheid, en er heerst een betere sfeer. Dit is een opluchting.”



Alle medewerkers van het woonzorgcentrum dragen nu ook thuis een mondmasker om zo hun omgeving niet te besmetten. In het rusthuis stierven sinds de corona-uitbraak al verschillende bewoners, maar niet meer sinds de testen. Het is dan ook onduidelijk of de overleden bewoners het coronavirus hadden of niet.