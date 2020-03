Bijna honderd piekuurtreinen minder: “Aanbod is voldoende voor huidig aantal reizigers” SVM

16 maart 2020

12u26

Bron: Belga 0 Ook na de afschaffing van een 95-tal piekuurtreinen is er nog voldoende aanbod om alle reizigers veilig naar het werk en weer naar huis te brengen. De bezettingsgraad op de treinen bedroeg vrijdag in de piekuren 30 tot 35 procent, onder meer omdat er meer van thuis uit wordt gewerkt. Dat zegt spoorwegmaatschappij NMBS na de kritiek op het schrappen van die P-treinen. De spoorwegmaatschappij benadrukt ook dat bij het nemen van de beslissing een "heel grondige afweging" werd gemaakt. Er werd daarbij ook overlegd met de regering.

De beslissing van de NMBS om bijna honderd piekuurtreinen af te schaffen heeft tot heel wat kritiek geleid. Zo liet viroloog Marc Van Ranst gisteravond nog weten dat hij die maatregel "dom" vond omdat reizigers daardoor dichter bij elkaar dreigen te zitten op de volle treinen.

De spoorwegmaatschappij stelt nu dat het huidige aanbod niet voor problemen zorgt voor de reizigers. Er wordt op gewezen dat er door de coronamaatregelen van de regering vrijdag minder reizigers op de treinen zaten. Tijdens de piekuren was er toen sprake van een bezettingsgraad van 30 tot 35 procent.

Eigen werknemers afwezig

Ook vandaag waren er tijdens de ochtendspits minder reizigers, al kunnen daar nog geen cijfers van gegeven worden. Bovendien moeten de spoorondernemingen ook rekening houden met heel wat afwezigheden bij de eigen werknemers.

"We hebben een heel grondige afweging gemaakt op basis van het aantal reizigers en het personeel", zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. "Die afweging werd ook gemaakt in samenspraak met de autoriteiten, zoals bijvoorbeeld de federale regering. Dit is dus geen eenzijdige beslissing."

Ook reizigersorganisatie TreinTramBus zegt begrip te hebben voor de beslissing van NMBS. "Als er veel minder reizigers zijn, is dit wel een logische beslissing", zegt Peter Thoelen. "Zelf zat ik vanochtend zo goed als alleen in de wagon, in een trein tussen Mechelen en Gent. Dus het probleem van mensen die opeengepakt zitten, lijkt zich niet te stellen.”

