Bijna honderd ongevallen minder met trams van De Lijn JOBR

12 mei 2020

16u18

Bron: Belga 3 In 2019 werden 247 ongevallen met trams van De Lijn geregistreerd waarbij gewonden vielen. Dat zijn er bijna 100 minder dan het jaar voordien. Toen werden er 343 ongevallen geregistreerd. In 2017 werden er 380 dergelijke ongevallen vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Bert Maertens (N-VA).

Zowel in Antwerpen, Gent als aan de kust werd in 2019 een daling vastgesteld van het aantal tramongevallen. In Antwerpen werden 137 ongevallen geregistreerd, tegenover 212 in 2018 en 254 in 2017. In Gent deden zich in vorig jaar 65 ongevallen voor, tegenover 77 in zowel 2018 als 2017. Aan de kust werden 45 ongevallen met trams geregistreerd, tegenover 54 in 2018 en 49 in 2017.

Diverse oorzaken

De oorzaken van de tramongevallen zijn divers. Van de 970 ongevallen met gewonden in de periode 2017-2019 waren meer dan de helft het gevolg van een val of evenwichtsverlies in de tram. Iets meer dan 120 ongevallen werden veroorzaakt door een aanrijding met andere weggebruikers. Bij 88 tramongevallen was er een fietser betrokken en er werden ook 83 ongevallen met voetgangers gerapporteerd. Aanrijdingen tussen spoorvoertuigen kwamen 25 keer voor en er werden ook 51 incidenten met de deuren van het rijtuig vastgesteld. Een agressie lag 35 keer aan de basis van verwondingen. Twee keer werd een reiziger meegesleurd.