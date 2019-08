Bijna helft van ongevallen met kinderen en jongeren gebeurt op weg van en naar school: “Oefen de route goed met je kind” Nieuw schooljaar voor de deur ADN

27 augustus 2019

13u31

Bron: Belga 12 Van 2014 tot 2018 waren 35.000 kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar betrokken bij een letselongeval. Bijna de helft daarvan, meer dan 15.000 slachtoffers, was op weg van of naar school. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe statistische analyse van Vias. De organisatie raadt ouders aan de route naar school goed in te oefenen met hun kind, voor ze het zelfstandig naar school laten gaan.

Gemiddeld raken elke schooldag 17 kinderen of jongeren betrokken in een verkeersongeval op weg naar of van school. Het risico op een ongeval stijgt naarmate de week vordert. Zo zijn er 61 procent meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend. Volgens Vias hebben vermoeidheid en vreugde omdat de schoolweek gedaan is daarmee te maken.

In Wallonië zitten 40 procent van de slachtoffers tussen 3 en 18 jaar op weg naar school als passagier in de wagen. In Brussel is het vooral als voetganger (61 procent) dat ze slachtoffer worden van een ongeval. In Vlaanderen is dat in de helft van de ongevallen als fietser. Op 12 en 16 jaar lopen jongeren het grootste risico op een ongeval, respectievelijk de leeftijd waarop typisch zelfstandig naar school wordt gegaan en wordt overgeschakeld op andere vervoersmodi zoals een bromfiets.

Aan de start van het nieuwe schooljaar komt Vias daarom met wat tips. Zo wordt ouders van kinderen die te voet of met de fiets naar school gaan aangeraden om hen op voorhand te tonen hoe ze dat parcours op een veilige manier afleggen. Kinderen op de fiets zetten ook best een fietshelm op. Voor ouders die hun kind met de auto naar school brengen is op tijd vertrekken de boodschap. Ook moeten ze kinderen kleiner dan 1m35 correct vastmaken in een aangepast kinderzitje.