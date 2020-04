Bijna helft bouwbedrijven ligt volledig stil door coronacrisis KVDS

01 april 2020

18u41

Bron: Belga 0 De coronacrisis heeft een zware impact op de bouwsector. Bouwbedrijven behoren niet tot de sectoren waar sluiting verplicht is, maar 44 procent heeft er toch voor gekozen de activiteiten volledig stop te zetten. Zo’n 38 procent draait op een lager pitje, 18 procent is nog volop aan de slag.

Dat zegt de Confederatie Bouw woensdag, na een rondvraag bij meer dan 800 leden. De percentages liggen in dezelfde lijn als tien dagen geleden bij een eerdere rondvraag.

Risicoanalyse

De Confederatie Bouw stipt wel aan dat steeds meer bouwbedrijven aanstalten maken om de activiteiten - meestal gedeeltelijk - te hervatten. "Elke onderneming zal eerst een risicoanalyse op het vlak van het coronavirus uitvoeren, om na te gaan of de veiligheid en de gezondheid van de werknemers gegarandeerd zijn", benadrukt de werkgeversorganisatie. "Alle veiligheidsmaatregelen en de regels van sociale afstand op, van en naar de werf moeten altijd gerespecteerd worden.”



Uit de rondvraag blijkt voorts dat de bouwbedrijven goed op de hoogte zijn van de ondersteunende maatregelen die werden ingevoerd, zoals het uitstel van betaling van btw, de bedrijfsvoorheffing, sociale bijdragen en leninglasten en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

In een apart persbericht toont de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) zich tevreden met de compensatiepremie voor bedrijven met omzetverlies die de Vlaamse regering aankondigde. Die houdt in dat bedrijven die niet dicht moeten, maar wel 60 procent omzetverlies lijden door de coronacrisis, een eenmalige compensatiepremie krijgen van 3.000 euro. Die premie "vormt een belangrijke ruggensteun voor de vele kleinere Vlaamse bouwbedrijven, die weliswaar niet uitdrukkelijk verplicht zijn om te sluiten, maar de facto nog maar weinig activiteiten kunnen uitvoeren", aldus de VCB.

