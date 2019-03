Bijna helft Belgen negeerde afgelopen zes maanden verkeersregels aan overwegen LH

25 maart 2019

11u54

Bron: Belga 0 De afgelopen zes maanden heeft 46 procent van de Belgen de verkeersregels aan overwegen genegeerd, bijvoorbeeld door het rode licht bewust te negeren of onder de slagboom te kruipen. Nog eens 14 procent deed in die periode aan spoorlopen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau GfK in opdracht van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel. Die lanceert nu een nationaal actieplan om gevaarlijk gedrag aan het spoorwegdomein aan te pakken.

GfK voerde het online onderzoek uit bij zowat duizend Belgen die in de buurt van spoorwegen wonen, of regelmatig de trein nemen. Uit de analyse blijkt nog dat 77 procent van de deelnemers de verkeersregels aan overwegen zou overtreden als ze daartoe de gelegenheid hebben. Voor het spoorlopen is dat 55 procent.

"Dit is een echt menselijk drama", aldus Infrabel-CEO Luc Lallemand. "Met dertien doden en negen zwaargewonden tijdens spoorlopen en ongevallen aan overwegen, kenden we vorig jaar een dramatische balans." Naast het menselijk verlies, veroorzaakten spoorlopen en ongevallen aan overwegen vorig jaar ook gemiddeld acht uur vertraging per dag voor het treinverkeer.

Waarschuwingspanelen

Het nationaal actieplan Railspect steunt op drie pijlers: preventie, sensibilisering en repressie. Dit en volgend jaar rolt Infrabel twee testprojecten uit. Zo zullen waarschuwingspanelen geplaatst worden aan overwegen die bestuurders eraan moeten herinneren dat ze de overweg niet mogen oprijden als ze die niet in één keer kunnen oversteken. Die panelen komen aan achttien overwegen. Aan een aantal overwegen komt ook ledverlichting op de slagbomen om de zichtbaarheid te vergroten.

Daarnaast worden vanaf deze zomer identificatiestickers aangebracht aan elke overweg met actieve signalisatie. Hierdoor kunnen weggebruikers en buurtbewoners sneller alle info geven aan de hulpdiensten.

Met een nieuwe campagne wordt ook ingezet op sensibilisering. Infrabel geeft de infrastructuur daarvoor een gezicht, Jeroom Slagboom, om een “emotioneel verhaal” vanuit het standpunt van de slagboom te brengen. Later dit jaar volgt nog een tweede campagne. Die zal spraakmakend zijn, aldus Infrabel, maar meer informatie is daar nog niet over bekend.

Controles

De spoorwegpolitie zal ten slotte ook controles uitvoeren aan hotspots op het spoorwegdomein. Overtreders krijgen nog een laatste verwittiging, tenzij bij een zware overtreding. In een tweede fase vinden controles in burger plaats. Overtreders krijgen dan een boete. Die kunnen gaan van 300 euro als administratieve boete tot duizenden euro's aan strafrechtelijke boetes.