Bijna helft Belgen eet minder vlees: "Belangrijkste reden is dierenwelzijn" avh

13 februari 2018

17u34

Bron: Belga 6 Bijna de helft van de Belgen (44 procent) zegt zijn vleesconsumptie te hebben verminderd tegenover vorig jaar, zo blijkt uit een online enquête bij 1.000 Belgen van 18 jaar of ouder, door onderzoeksbureau iVOX voor de vzw EVA. Die vzw wil mensen aanzetten tot gezond en duurzaam vegetarisch eten. De vzw lanceert samen met BE Vegan haar nieuwe campagne 'Try Vegan'.

Nog volgens de enquête zegt 7 procent van de respondenten nooit vlees te eten. Daarnaast is 9 procent flexitariër, of iemand die minstens drie keer per week vegetarisch eet. Volgens de vzw betekent dit dat 16 procent van de Belgen regelmatig vegetarisch eet.

Vooral Belgen jonger dan 34 zijn vegetariër, zo blijkt nog: 7 procent tegenover 3,5 procent bij de leeftijdscategorie 35-54 en 2 procent bij 55-plussers. "De belangrijkste reden voor vegetariërs en veganisten is dierenwelzijn. Op de tweede plaats komt milieu en op de derde gezondheid", klinkt het in een persbericht. "Maar opvallender is dat ook voor niet-vegetariërs en niet-veganisten dierenwelzijn hoger scoort dan twee jaar geleden. Gezondheid blijft de belangrijkste motivatie. Maar dierenwelzijn staat nu op de tweede plaats, terwijl het milieu gezakt is naar de derde plaats."

De nieuwe campagne 'Try Vegan' is een gratis coachingsprogramma voor iedereen die zijn maaltijden meer plantaardig wil. Daarvoor wordt samengewerkt met ervaringsdeskundigen en professionals. "Bijna 5.000 Vlamingen schreven zich al in", klinkt het. Onder hen ook bekende ambassadeurs zoals Clara Cleymans, Wannes Cappelle, Ella-June Henrard, Dimitri Leue en An Lemmens.