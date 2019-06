Bijna helft bedienden ziet lichamelijk af van bureauwerk

SPS

07 juni 2019

08u51

Bron: Belga

0

Bijna de helft van de bedienden die tijdens hun werkuren veel achter de computer zitten, heeft daar lichamelijke problemen door. Pijn in de nek en klachten over rug of schouders komen het vaakst voor. Dat moet blijken uit een rondvraag van de externe preventiedienst Liantis bij 2.247 werknemers. De dienst benadrukt het belang van investeringen in ergonomie op kantoor.