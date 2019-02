Bijna helft actieve Belgen verwacht nog te moeten verdienen tijdens pensioen kv

20 februari 2019

19u02

Bron: Belga 0 Net niet de helft (46%) van de niet-gepensioneerde Belgen verwacht dat ze tijdens hun pensioen nog geld moeten verdienen. Een gevolg van de bezorgdheid van de Belg over de hoogte van zijn pensioen, zo blijkt vandaag uit een studie van de bank ING.

De Belg is bezorgd om zijn pensioen, zo leert een internationaal onderzoek van ING in dertien Europese landen, de VS en Australië. 60 procent van de ondervraagde Belgen vraagt zich af ze voldoende middelen zullen hebben om van te leven wanneer ze met pensioen gaan (tegenover gemiddeld 61 procent in Europa).

40 procent van de Belgen die nog niet met pensioen zijn, denkt de levensstandaard die ze hadden toen ze nog werkten, niet te kunnen behouden. De bezorgdheid varieert uiteraard sterk naargelang de persoonlijke financiële situatie. 46 procent van de niet-gepensioneerde Belgen verwacht dat ze tijdens hun pensioen nog geld gaan moeten verdienen, iets minder dan het Europees gemiddelde van 54 procent.

Bijverdienen

Geld verdienen kan dan op uiteenlopende manieren. De meerderheid denkt te zullen blijven werken, hetzij in dezelfde sector als tijdens hun loopbaan (32%) of in een andere sector (25%). Anderen denken onder meer aan huurinkomsten (12%), de opbrengst van de verkoop van bezittingen (8%) of via het oprichten van een bedrijfje (7%).

Voorts zegt voor de hele studie 27 procent dat ze geen spaarcenten hebben. In België is dat 24 procent, in Duitsland 33 procent en Roemenië 39 procent. Bijna drie op de vijf Belgische respondenten die nog niet met pensioen zijn, vinden tot slot dat de hoogte van het wettelijk pensioen niet voldoende is.

ING bevroeg 14.695 personen, onder wie een duizendtal in België.