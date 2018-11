Bijna half miljoen motoren en scooters ingeschreven in België TTR

21 november 2018

10u48

Bron: Belga 0 Het aantal motoren en scooters dat in ons land is ingeschreven, blijft stijgen. Op 1 augustus waren 490.495 exemplaren ingeschreven, een stijging met 1,8 procent in vergelijking met 2017. Dat meldt automobielfederatie Febiac op basis van cijfers van Statbel, het Belgische statistiekbureau.

De afgelopen vijf jaar groeide het aantal motoren en scooters in ons land met 7,5 procent. Vergeleken met 2009 is er zelfs een stijging van 21 procent. In dat jaar werd ook de kaap van 400.000 motoren en scooters bereikt. De laatste jaren is er steeds sprake van een stijging van 1,7 tot 2 procent per jaar. Zet die trend door, dan zullen er in 2019 meer dan een half miljoen motoren en scooters in de garages van de Belgische bevolking staan.

"Motoren en scooters waren in de jaren tachtig en negentig vooral vrijetijdsobjecten. Maar de sterke toename van het verkeer gecombineerd met het nauwelijks uitbreidende wegennet heeft gemaakt dat de gemotoriseerde tweewieler in de loop van deze eeuw ook steeds meer een handig en snel vervoersmiddel in het woon-werkverkeer is geworden", zegt Febiac.

De meeste motoren bevinden zich dan ook in de provincies met een zware filedruk en de grootste agglomeraties. Zo is bijna de helft (242.000 stuks) ingeschreven in de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Waals- en Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Antwerpen spant de kroon met 71.833 inschrijvingen, gevolgd door Oost-Vlaanderen (63.453) en Henegouwen (59.917).