Bijna half miljoen bedienden krijgen 1,1 procent koopkrachtstijging en fietsvergoeding ttr

01 juli 2019

17u53

Bron: belga 0 binnenland Er is een sectorakkoord binnen het grootste paritair comité van het land: het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Het akkoord geldt voor zowat 55.000 bedrijven en ruim 440.000 bedienden. Dat wordt bevestigd in vakbonds- en werkgeverskringen. De details van het akkoord lekten tien dagen geleden al uit. Zo is voorzien in een verhoging van de koopkracht met 1,1 procent vanaf 1 september en een fietsvergoeding vanaf 1 juli 2020.

Het sectorakkoord is een uitloper van het interprofessioneel loonakkoord (IPA), dat in februari werd beklonken ondanks een njet van de socialistische bond. Voor het PC 200 geldt dat naast de verhoging van 1,1 procent van barema's en reële lonen ook de optie is voorzien, zoals de vorige keer, van een omzetting in een evenwaardig voordeel, zoals bijvoorbeeld (extra) maaltijdcheques. Voor eind september moet daarover wel een bedrijfsakkoord afgesloten worden. In bedrijven zonder syndicale afvaardiging moeten de werkgevers voor eind september geïnformeerd worden over een eventuele omzetting.

Naast de invulling van de koopkracht is er ook het luik mobiliteit. Nieuw is de fietsvergoeding. In sommige bedrijven is er nu reeds zo'n fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer, in andere dan weer niet. De vergoeding wordt vanaf 1 juli 2020 verplicht. Ze zal 10 cent per kilometer bedragen, met een maximum van 40 kilometer heen en terug. Het sectorakkoord raadt voorts de bedrijven aan gebruik te maken van het mobiliteitsbudget voor de bedienden met een bedrijfswagen.

Jaarlijkse premie

Ook zijn er twee dagen extra vorming voorzien. Nu zijn er dat nog vier over twee jaar, maar in 2020-2021 worden er dat vijf en in 2022-2023 zes. Kmo's met minder dan tien werknemers worden vrijgesteld van dit groeipad; voor kmo's met tien tot twintig werknemers volstaat een vertraagd groeipad, met vijf opleidingsdagen als finaliteit.

Het PC 200 kent ook opnieuw de jaarlijkse premie (263,02 euro in 2019) en ecocheques in juni. Bedrijven kunnen beide ook bijvoorbeeld toekennen via hogere maaltijdcheques.

Er zijn ook maatregelen rond werkbaar werk, zoals een verlenging van de landingsbanen en van het recht op tijdskrediet. Vervroegd stoppen met werken vanaf 59 jaar zal, onder de voorwaarden van lange loopbanen of nacht- en ploegenarbeid, nog altijd kunnen.