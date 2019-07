Bijna geen verschil: politie waarschuwt voor Venezolaanse munt die héél hard op munt van 1 euro lijkt ADN

31 juli 2019

20u49

Bron: VRT NWS 2 Politiezone Rupel waarschuwt voor Venezolaanse munten die in omloop zijn en bijzonder hard lijken op een munt van 1 euro. Als iemand je zo’n muntstuk geeft, ben je zwaar in het zak gezet. “€1 = ongeveer 750 kg Venezolaanse Bolivar-munten”, meldt de politie op Twitter.

De Venezolaanse munten worden vooral in en rond Boom opgemerkt.

“We hebben gemerkt dat de lokale middenstand in Boom waarschuwt voor vreemde munten die heel hard lijken op de euro. Zelf hebben we nog geen aangiften ontvangen, maar we willen wel waarschuwen dat mensen goed nakijken wat ze in hun handen krijgen”, zegt Joris Van Camp van de politie aan VRT NWS.



De politie denkt dat de Bolivar mogelijk in omloop kwam na het dancefestival Tomorrowland. “En mogelijk hebben heel wat Venezolanen hun buik kunnen vullen in Boom met hun lokale munt”, klinkt het. De Bolivar is veel minder waard dan 1 euro: 1 Bolivar is zo’n 0,0001 euro waard.

Opgelet in en rond Boom:

€1 = ongeveer 750 kg Venezolaanse Bolivar-munten pic.twitter.com/srlogmR1Gt Lokale Politie Rupel(@ Politie_Rupel) link