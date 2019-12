Bijna gedaan met kamperen: 4 op de 10 basisscholen kiest voor digitale aanmelding AW

18 december 2019

17u18

Bron: Belga 0 Veertig procent van de basisscholen en dertig procent van de secundaire scholen zal volgend jaar werken met een digitale aanmelding. Dat blijkt uit cijfers van onderwijsminister Ben Weyts.

De Vlaamse regering besloot het nieuwe inschrijvingsdecreet niet in werking te laten treden. De oude regels blijven dus van kracht voor de inschrijvingen van volgend schooljaar. De scholen worden niet verplicht om een aanmeldingssysteem te gebruiken.

Ze mogen dat wel vrijwillig doen en 1.526 van de 3.784 basisscholen gaan daar op in. Een fameuze stijging want het huidige schooljaar ging het nog om 852 basisscholen. Voor het secundair gaat het dit jaar om 316 van de 1.065 scholen. Vorige keer was dat 230. "In die scholen behoort kamperen dus sowieso tot het verleden", meldt Weyts. "De scholen die de inschrijvingen organiseren zonder digitaal aanmeldingssysteem verwachten zelf geen plaatstekort."

Nieuwe regels

In 2021 komen er nieuwe inschrijvingsregels. "Die zullen gebaseerd zijn op maximale vrijheid voor de ouders om de school naar wens te kiezen voor hun kinderen", zegt Weyts. "We maken komaf met de dubbele contingentering. In dat systeem kon een kind een ander kind altijd en overal voorbijsteken in de wachtrij voor een school, louter en alleen omdat bijvoorbeeld zijn moeder geen hoog diploma heeft.”