Bijna één op vier patiënten betaalt minder remgeld bij de dokter kg

24 augustus 2018

09u42

Bron: Belga 0 Huisartsen krijgen jaar na jaar meer patiënten over de vloer die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Dat schrijft de Artsenkrant vrijdag. In 2013 was 18 procent van de huisartsenconsultaties aan verlaagd remgeld, vorig jaar was dat bijna een kwart, blijkt uit cijfers van het Riziv.

De huisartsen in ons land hadden vorig jaar 7,8 miljoen consultaties met patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en dus minder remgeld betalen, de zogenaamde rvt-patiënten. Dat komt overeen met ongeveer 22 procent van alle patiënten. Een stijging met 4 procentpunt in 4 jaar tijd: in 2013 waren er 5,9 miljoen patiënten met verhoogde tegemoetkoming, 18 procent van het aantal consultaties.

1,5 euro

Het aandeel is jaar na jaar blijven stijgen, weet de Artsenkrant, maar de invoering van de verplichte derdebetalersregeling in oktober 2015 heeft die tendens nog versterkt. Sindsdien moeten rvt-patiënten bij de huisarts enkel nog het remgeld betalen (1,50 euro voor wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). De tegemoetkoming van de ziekteverzekering is voor rekening van het ziekenfonds, dat rechtstreeks aan de zorgverlener betaalt. Tussen 2015 en 2016 steeg het aantal consultaties met rvt-patiënten met 13,8 procent, berekende de Artsenkrant.

De derdebetalersregeling wordt ook steeds vaker toegepast bij patiënten zonder recht op een verhoogde tegemoetkoming. In 2015 was dat het geval bij 12,2 procent van die groep, vorig jaar al bij iets meer dan 20 procent.

Een verhoogde tegemoetkoming wordt toegekend aan onder meer personen met een handicap, wezen, weduwen en weduwnaars, volledig werklozen ouder dan 50 jaar en personen die recht hebben op een leefloon.

Meer over Artsenkrant

gezondheid