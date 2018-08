Bijna een op de vijf transmigranten wordt dubbel geteld: "Zo ontstaat ten onrechte een beeld dat we 'overspoeld' worden" sam

23 augustus 2018

22u52

Bron: belga 0 In de eerste helft van dit jaar werden 6.431 transmigranten aangehouden, maar in zeker 1.154 gevallen gaat het om mensen die al eerder opgepakt werden. Dat blijkt uit cijfers die nieuwssite Apache opvroeg bij de Dienst Vreemdelingenzaken. Uit die cijfers blijkt nog dat steeds meer migranten in de statistieken dubbel geteld worden.

De cijfers die de Dienst Vreemdelingenzaken publiceert, zijn cijfers waar de dubbeltellingen niet uitgefilterd zijn. Nochtans worden bij elke aanhouding vingerafdrukken afgenomen, en is dus van de meeste mensen bekend of ze al dan niet eerder werden opgepakt.

Vluchtelingentsunami

Sinds 2016 is het aantal dubbeltellingen over het hele land gestegen van 12,9 naar 17,9 procent. Enkele korpschefs die Apache aan het woord laat, relativeren dan ook de berichten over een 'vluchtelingentsunami'. "Mijns inziens, maar ik spreek hier ook namens collega's van andere politiezones, is de problematiek verminderd noch verergerd", zegt Wim Pieteraerens van de politie van Kruibeke.

Onnodige paniek

De ngo Dokters van de Wereld waarschuwt dan ook voor onnodige paniek op basis van verkeerde informatie. "Wanneer keer op keer de aantallen arrestaties gelijk worden gesteld met het aantal personen, ontstaat er ten onrechte een beeld dat we 'overspoeld' worden", aldus woordvoerster Emmy Deschuttere.