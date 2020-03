Bijna een op de drie coronabesmettingen in ons land in woonzorgcentra kv

25 maart 2020

21u02

Bron: Belga 10 Bij 1.266 mensen in de woonzorgcentra is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vandaag in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement.

Volgens de officiële cijfers van het crisiscentrum zijn er nu 4.937 mensen besmet met het virus in België. Vlaanderen heeft echter een eigen registratiesysteem voor de situatie in de woonzorgcentra. Daaruit blijkt dat er al 1.266 ouderen het virus hebben opgelopen. "Dat zijn niet altijd mensen die geregistreerd staan", zei Beke vandaag. "Het zijn degenen waarvan men zegt: alles wijst erop dat ze het virus hebben.”

Van de besmette personen in de woonzorgcentra werden er 92 naar het ziekenhuis gebracht en zijn er 55 overleden.



Het registratiesysteem werd opgestart op 18 maart. "Sindsdien zijn er in totaal 449 mensen overleden in de woonzorgcentra", zei Beke. "Omdat er elke dag mensen overlijden in de centra."

Van het personeel in de woonzorgcentra is zowat 5 procent afwezig.