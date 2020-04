Bijna duizend daklozen en migranten krijgen onderdak in Brusselse hotels en herbergen AH

17 april 2020

13u26

Bron: Belga 6 Sinds de uitbraak van het coronavirus vorderde het Brussels gewest in samenwerking met verschillende gemeenten een tiental hotels en herbergen op waar daklozen en migranten een bed krijgen om in te slapen. In totaal zijn er bijna duizend bedden bezet.

Het Brussels gewest voorziet momenteel een capaciteit van 726 bedden in tien hotels, herbergen en collectieve infrastructuren waar daklozen terecht kunnen voor nachtopvang. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de stad Brussel en de gemeenten Vorst, Sint-Joost, Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek en Sint-Gillis.

De gemeenten en hun OCMW's bepalen in overleg hoeveel capaciteit er beschikbaar moet worden gemaakt op de sites. “De personen die in deze hotels worden opgevangen, evenals alle personen die in de opvangcentra voor daklozen verblijven, genieten de medische opvolging die door Bruss'Help wordt gecoördineerd”, klinkt het bij het kabinet van bevoegd Brussels minister Alain Maron (Ecolo).

Zeven miljoen euro

Voor de uitbraak van het coronavirus konden er al 350 migranten dagelijks terecht in het opvangcentrum Porte d'Ulysse in Haren, maar de beschermings- en afstandsmaatregelen hebben geleid tot het creëren van tweehonderd extra plaatsen in twee hotels. Die plaatsen worden deels gefinancierd door de federale overheid. Vanwege de coronacrisis is opvangcentrum Porte d'Ulysse voortaan 24 op 24 uur geopend.

Op 26 maart besliste de Brusselse regering om een bijkomend budget van zeven miljoen euro om de verschillende doelstellingen voor het opvangplan voor daklozen en migranten tijdens de coronacrisis, te ondersteunen.