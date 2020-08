Bijna dubbel zoveel inschrijvingen voor opleiding verpleegkunde Lieven Desmet

Bron: De Morgen 4 De opleiding verpleegkunde had het al enkele jaren moeilijk om nieuwe studenten aan te trekken. Maar tijdens deze gezondheidscrisis lijkt er bij AP Hogeschool Antwerpen een kentering aan de gang. De teller staat op bijna dubbel zoveel inschrijvingen als vorig jaar. Dat meldt De Morgen.

“De vierjarige bacheloropleiding verpleegkunde leidt studenten op tot professionals in een knelpuntberoep. Werkzekerheid is zeker een grote troef van deze opleiding en verklaart voor een deel de verhoogde belangstelling. Maar er lijkt dit jaar meer aan de hand,” zegt Eva Van der Linden, opleidingshoofd verpleegkunde bij AP Hogeschool Antwerpen.

Volop in beeld

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar noteert de hogeschool bijna dubbel zoveel inschrijvingen voor de bachelor verpleegkunde. Verpleger staat al jaren in de lijst van knelpuntberoepen. Oorzaken zijn een toenemende vraag wegens de vergrijzing in combinatie met moeilijke arbeidsomstandigheden. Onregelmatige uurroosters en de grote fysieke en psychosociale belasting maakt dat velen passen.

“Het beroep van verpleegkundige is de afgelopen weken volop in beeld gekomen. Ook de spannende, dringende kant van de job werd plots erg zichtbaar. Het grote publiek heeft daardoor een ander beeld van het beroep gekregen. Bovendien zijn onze studenten verpleegkunde altijd, vrijwillig en met veel enthousiasme in de frontlinie blijven staan. Tijdens de lockdown zetten ze hun stage in de ziekenhuizen voort en momenteel bemannen ze het Covid-testdorp in Antwerpen. Dat engagement trekt jongeren blijkbaar opnieuw aan.”

De inschrijvingen voor alle opleidingen aan de hogeschool verlopen dit jaar grotendeels online. Ook dat lijkt kandidaat-studenten niet af te schrikken. Voorlopig heeft de coronacrisis geen invloed op de inschrijvingen bij AP Hogeschool.

