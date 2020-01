Bijna drie maanden nadat Jim Cooreman stierf in cel: ouders staan nog altijd voor raadsel

07 januari 2020

13u02

Bron: VTM NIEUWS 4 Bijna drie maanden na het overlijden van Jim Cooreman (36) wachten zijn ouders nog altijd op meer duidelijkheid over de omstandigheden van zijn dood. De dertiger stierf eind oktober in een politiecel in Dendermonde. Frankie Cooreman en Marleen van den Bossche kregen tot nu toe amper officiële informatie, en dat is ondraaglijk. “Moest het een overdosis geweest zijn, dan hadden we het al lang geweten”, oppert vader Frankie in VTM NIEUWS.

Waar is Jim aan overleden? Die vraag spookt al twee en een halve maand door het hoofd van de ouders. De enige officiële info die zij tot nu toe kregen over de dood van hun zoon, is een A4'tje met de droge titel ‘Toelating tot crematie’.

Jim Cooreman overleed in de nacht van 25 op 26 oktober in een Dendermondse politiecel. De 36-jarige man had even daarvoor zelf de hulpdiensten gebeld. Hij was onder invloed van verdovende middelen en agressief. Agenten troffen hem aan in de buurt van zijn woning en brachten hem naar de politiecel in Dendermonde. Daar zakte de dertiger in elkaar. De agenten verwittigden nog een huisarts, maar toen die een half uur later ter plaatse kwam, was Jim al dood.

De ouders vernamen dat het overlijden te wijten is aan een verdachte oorzaak. “Maar wat is die verdachte oorzaak? Ik vind dat raar. Je kan daar niet goed mee leven. Tegen mijn dochter heeft men gezegd dat er drugs en medicatie in zijn bloed zaten. Dat zal de laatste twintig jaar niet anders zijn geweest. Maar dat gaat niet de oorzaak zijn geweest waaraan onze Jim is gestorven. Moest het een overdosis geweest zijn, dan hadden we het al lang geweten.”

Eind oktober zeiden de ouders in een interview met VTM NIEUWS dat ze snel duidelijkheid wilden. “We willen niemand met de vinger wijzen. Maar als iemand voor je ogen in elkaar zakt, verwacht je dat er hulp wordt geboden”, klonk het toen. Bijna drie maanden later tasten de ouders nog steeds in het duister over de omstandigheden van het overlijden. Zo weten Frankie en Marleen niet waar hun zoon precies aan gestorven is, en of hij geleden heeft. Voor de ouders is dat ondraaglijk.

VTM NIEUWS heeft de vraag van de nabestaanden voorgelegd aan het parket van Oost-Vlaanderen. Dat laat weten dat het nog altijd wacht op het eindverslag van de lijkschouwer, en niet eerder wil communiceren.

