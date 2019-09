Bijna drie kwart van de Belgen gaat werken met de auto “Nog veel werk aan de winkel om alternatieven beter uit te bouwen” HAA

13 september 2019

11u08

Bron: Belga 1 De auto blijft het populairste vervoersmiddel van de Belg om naar het werk te pendelen. Dat blijkt uit het internationale mobiliteitsrapport van hr-bedrijf SD Worx, waarbij in België 2.500 werknemers werden bevraagd. "Hoewel pendelaars steeds meer voor duurzamere alternatieven kiezen, ziet bijna de helft van de Belgen nog steeds geen andere optie dan met de wagen naar het werk te gaan", klinkt het.

Bijna drie kwart (72 procent) van de Belgen legt minstens een deel van het traject af met de auto, vooral met de eigen wagen (56 procent) of de bedrijfswagen (14 procent). Het openbaar vervoer en de fiets delen met elk 21 procent de tweede plaats, terwijl 9 procent te voet gaat.

Reistijd

Gemiddeld legt de Belg 43,3 kilometer per dag af om van en naar het werk te reizen. Dat is significant meer dan tien jaar geleden, toen dat nog 34,1 kilometer was. Ook het aantal pendelminuten is in tien jaar sterk toegenomen. Meer dan vier op de tien (43 procent) Belgische pendelaars besteden dagelijks minstens een uur aan hun rit naar en van het werk; bijna een kwart (23,6 procent) besteedt meer dan anderhalf uur per dag. Gemiddeld brengt de Belg zowat 77 minuten door op de baan, bijna 17 minuten meer dan tien jaar geleden.



Dertig procent van de Belgische pendelaars ervaart de woon-werkverplaatsing als een slecht gebruik van zijn tijd. Toch zou 85 procent van de pendelaars die meer dan 20 kilometer afleggen waarschijnlijk niet van werk veranderen omwille van zijn woon-werkverplaatsing. Slechts 6 procent zou overwegen om te verhuizen om minder lang onderweg te zijn.

Een op de drie Belgische werknemers geeft ook aan dat zijn woon-werkverplaatsing geen goede ecologische voetafdruk heeft. Bovendien geeft de helft aan dat de wagen de enige beschikbare optie is.

Mobiliteitsbudget

“Er is dus nog veel werk aan de winkel om de alternatieven beter uit te bouwen. In Brussel staat 'metro, tram en bus' op nummer twee, maar dat is ook het enige gewest. Ook de multimodaliteit of het combineren van meerdere transportmodi blijft nog beperkt", zegt mobiliteitsexperte van SD Worx Veerle Michiels.

"Hopelijk kan het in maart gelanceerde mobiliteitsbudget hier voor een kentering zorgen. Via de systematiek van flexibel verlonen bestaat er al een soort van mobiliteitsbudget avant la lettre: werknemers krijgen een budget ter beschikking waarmee ze hun mobiliteitsbehoeften anders kunnen invullen. We stellen een toename vast van gecombineerde mobiliteit, dus we denken dat het mobiliteitsbudget hier zeker ook zal toe bijdragen.” Meer informatie over dat budget vind je op de website mobiliteitsbudget.be.