Bijna drie jaar na aanslagen op Zaventem: opvolgingscommissie werkt aan voorstellen rond schadevergoeding voor slachtoffers AW

19 november 2018

18u14

Bron: Belga 0 Patrick Dewael, voorzitter van de opvolgingscommissie rond de aanslagen van 22 maart 2016, en een van de experten van de commissie, professor Paul Martens, zullen zich tot de kabinetten van Justitie en Volksgezondheid richten om samen mogelijke amendementen te onderzoeken op de wetsontwerpen over de schadevergoeding van slachtoffers van aanslagen.

De Kamercommissie Justitie is de bespreking gestart van de wetteksten. Die moeten, tweeënhalf jaar na de aanslagen, de hulp en schadevergoeding verbeteren waarop de slachtoffers van aanslagen op Zaventem en de Brusselse metro momenteel recht hebben.



Volgens professor Martens komen de teksten voor driekwart tegemoet aan de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. Een en ander is voor verbetering vatbaar. Het geheel zou bovendien beter op mekaar kunnen worden afgestemd, want vandaag is het moeilijk leesbaar omdat het gebaseerd is op verschillende wetteksten die naast elkaar tot stand kwamen.