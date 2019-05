Bijna de helft van het Vlaams Parlement is vrouw

27 mei 2019

We kunnen bijna spreken van een genderevenwicht in het Vlaams Parlement. 59 van de 124 verkozen parlementsleden zijn vrouwen. Een verbetering in vergelijking met de verkiezingen in 2014.