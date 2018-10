Bijna alle stembureaus in Vlaanderen volledig geteld: check hier welke coalities in jouw gemeente mogelijk zijn Redactie

14 oktober 2018

Bijna alle stembureaus in Vlaanderen zijn nu volledig geteld. Via onze interactieve verkiezingskaart kan je kijken welke partijen winnen, welke verliezen en welke politiekers de meeste voorkeurstemmen krijgen. De zetelverdeling wordt nu ook duidelijk: via onze kaart hierboven kan je zelf aan de slag en zie je meteen of de partijen die jij in het volgende bestuur wil, samen een meerderheid halen.

