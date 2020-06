Bijna alle scholen in Vlaanderen heropenen derde, vierde en vijfde leerjaar Redactie

05 juni 2020

18u39

Bron: Belga 1 Bijna alle basisscholen in Vlaanderen heropenen het derde, vierde en vijfde leerjaar. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vlaamse Onderwijsinspectie bij 223 basisscholen. Uit die rondvraag blijkt ook dat bijna alle kleuterscholen opnieuw zijn opgestart op 2 juni. Amper 4 procent van de kleuterscholen blijft (voorlopig) gesloten.

De Vlaamse basisscholen heropenen stapsgewijs en ontvangen meer en meer leerlingen. Na het kleuteronderwijs op dinsdag 2 juni, konden de scholen vandaag ook proefdraaien voor de heropening van het derde, vierde en vijfde leerjaar. Sinds midden mei konden het eerste, tweede en zesde leerjaar al heropstarten.

Uit een rondvraag van de Vlaams Onderwijsinspectie bij 223 basisscholen blijkt dat 96 procent van de kleuterafdelingen dinsdag opnieuw is opgestart. In amper 4 procent van de scholen blijft de kleuterafdeling (al dan niet voorlopig) nog gesloten. In 9 op de 10 scholen heropenden alle kleuterklassen. In 6 op de 10 scholen is er een voltijds aanbod voor de kleuters en in nog eens één op de drie scholen is het aanbod minstens halftijds.

Verder blijkt dat bijna alle scholen (96 procent) ook heropstarten met het derde, vierde en vijfde leerjaar. De helft van de scholen is daar vandaag/vrijdag op de testdag mee gestart, de andere helft doet dat op maandag 8 juni.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) looft de inzet en het engagement van de schoolteams. "Deze cijfers bewijzen dat niet alleen de ouders en de leerlingen, maar ook de directeurs en de leerkrachten stonden te popelen om de lessen te hervatten op school. Er is veel gezegd en geschreven over onze aanpak om de scholen te heropenen, maar als je nu ziet dat meer dan 90 procent van de kinderen terug naar school kan, dan is mij dat alle kritiek meer dan waard".