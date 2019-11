Bijna 97.000 mensen vroegen vorig jaar extra financiële steun van OCMW LH

28 november 2019

09u50

Bron: Belga 0 In 2018 hebben de OCMW's aan 96.775 mensen financiële steun boven op hun loon of uitkering toegekend. Dat blijkt uit een bevraging van de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) bij de OCMW's. Ten opzichte van 2017 (97.139) bleef dat aantal nagenoeg stabiel, maar in vergelijking met 2013 (71.092) gaat het om een stijging met meer dan een derde.

Volgens de VVSG zijn onder meer de hoge huurprijzen op de private huurmarkt en de stijgende kosten voor energie belangrijke oorzaken voor de toename in de laatste jaren van het aantal mensen dat extra financiële steun krijgt. De oplopende kosten voor mensen die krap bij kas zitten, kunnen daarbovenop nog verergerd worden door bijvoorbeeld ziekte, jobverlies of psychosociale problemen.

Voor wie weinig of geen spaargeld heeft, is de kleinste tegenslag voldoende om financiële problemen te krijgen Karine Lycops

"Vaak gaat het om mensen met een leefloon of een ander vervangingsinkomen", zegt Karine Lycops van het Sociaal Huis in Genk. "Al kloppen ook meer mensen met een loon aan. Voor wie weinig of geen spaargeld heeft, is de kleinste tegenslag voldoende om financiële problemen te krijgen."



De lokale besturen betalen de schuldhulpverlening en financiële steun hoofdzakelijk met eigen middelen. Financiële steun gaat vooral naar huur, energie, water, medische kosten of onderwijs.



"Mensen zouden de basiskosten zelf moeten kunnen betalen met hun inkomen, waarbij werken altijd financieel voordeliger moet zijn dan niet-werken", zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG, echter. Daarom roept hij de Vlaamse regering op om maatregelen te nemen, zoals "een goed activeringsbeleid en een verhoging van de laagste inkomens.”

