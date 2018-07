Bijna 90 procent Vlaamse leerlingen geslaagd voor Grote Fietsexamen TT

04 juli 2018

09u57 0 89 procent van de leerlingen uit het zesde leerjaar in Vlaanderen en Brussel is afgelopen schooljaar geslaagd op het Grote Fietsexamen. 92 procent van de kinderen uit het vierde leerjaar legde dan weer met succes het Grote Voetgangersexamen af. In totaal namen meer dan 33.000 leerlingen deel aan beide proeven van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

Het Grote Voetgangersexamen en Het Grote Fietsexamen worden aangeboden aan alle lagere scholen, met ondersteuning van de Vlaamse overheid. De praktijkexamens testen de verkeersvaardigheden van leerlingen.

Met Het Grote Voetgangersexamen wil de VSV nagaan of kinderen uit het vierde leerjaar de basisvaardigheden voor stappers voldoende beheersen. 17.122 leerlingen namen het afgelopen schooljaar aan het examen deel, een stijging met 16 procent ten opzichte van het voorgaande schooljaar. 92 procent van de leerlingen slaagde voor alle onderdelen van de toets, ongeveer evenveel als het vorige schooljaar.

Het Grote Fietsexamen heeft dan weer als doel om te testen of de leerlingen van het zesde leerjaar klaar zijn voor de overstap naar de middelbare school, waar ze vaak zelfstandig naartoe fietsen, doorgaans verder van huis. Het fietsexamen telde het voorbije schooljaar 16.452 deelnemers, 12 procent meer dan het voorgaande schooljaar. 89 procent van de leerlingen slaagde voor alle onderdelen van de toets, het voorgaande schooljaar lag het slaagcijfer op 90 procent.

Belangrijke mijlpalen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verheugt zich over de positieve resultaten: “Onze jeugd scoort opnieuw een grote onderscheiding. De grote meerderheid van de leerlingen beschikt over de basisvaardigheden die je echt nodig hebt om je vlot en veilig te verplaatsen met de fiets of te voet. De schoolgaande jeugd is kwetsbaar en moet goed voorbereid zijn op de realiteit van het verkeer."

Weyts wijst er wel op dat het "voor de veiligheid van onze kinderen natuurlijk van cruciaal belang dat ook de volwassenen over alle basisvaardigheden beschikken”.