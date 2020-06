Bijna 9 procent van afgestudeerde jongeren is na een jaar nog werkloos SVM

09 juni 2020

17u36

Bron: Belga 1 Op 30 juni 2019 was 8,9 procent van de schoolverlaters die een jaar eerder afstudeerden nog op zoek naar een job. Dat is exact evenveel als in het vorige Schoolverlatersrapport van de VDAB. In 2013 lag dat percentage nog op 13 procent, sindsdien daalden de cijfers elk jaar. Maar die daling lijkt nu dus gestopt. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) besluit uit dit ‘pre-coronarapport’ alvast dat diploma én werkervaring de beste garantie op een job blijven. Sectoren waar ze de komende jaren schoolverlaters sowieso nodig zullen blijven hebben, zijn het onderwijs en de zorg.

Grote conclusies over de impact van de coronacrisis op schoolverlaters kunnen nog niet gemaakt worden, maar uit de maandelijkse cijfers over werkzoekenden blijkt al dat de crisis vooral de jongeren raakt. Het gaat dan om midden- en hooggeschoolden, al merkt de VDAB tegelijk ook op dat zij weer snel opnieuw aan de slag gaan van zodra de economie aantrekt.

Van de jongeren die met een diploma hoger onderwijs afstudeerden, was 3 procent een jaar later nog werkzoekend. Aan de andere kant, bij de jongeren die zonder kwalificatie op zoek moeten naar werk, is dat 30 procent.

Werkervaring

Ook werkervaring helpt in de zoektocht. Bij schoolverlaters uit de leertijd is 12 procent een jaar na het afstuderen nog op zoek naar werk. In het rapport van volgend jaar zal voor het eerst het effect van het duaal leren te zien zijn. Als minister van Onderwijs maakte Crevits werk van dat duaal leren.

Crevits leest in het rapport ook een pleidooi voor een zevende jaar. "Na de onderwijshervorming is het voor de scholen niet altijd duidelijk wat ze moeten doen met zo'n zevende jaar", zegt de minister van Werk. "Ik kan nu voluit zeggen dat dit aangeraden moet worden, zeker in het BSO." Van de ruim 2.000 BSO'ers die na zes jaar de arbeidsmarkt betraden, was een jaar later 15 procent nog werkloos. Bij de 9.000 BSO'ers die een zevende specialisatiejaar volgden, is dat met 8,5 procent lager dan het gemiddelde voor alle schoolverlaters.

STEM-opleidingen

In de coronacrisis is het maatschappelijk belang van de zorg al gebleken. Ook uit het rapport blijkt dat die vraag groot is. Daarnaast is ook onderwijs een sector waar extra handen welkom blijven. Door de crisis lijkt het belang van STEM-opleidingen - studierichtingen waarin het accent duidelijk gelegd wordt op exacte wetenschappen, toegepaste wetenschappen, techniek en/of ICT en wiskunde - wat weg te ebben, maar Crevits benadrukte dat er nood zal blijven aan die profielen. "In wetenschap en techniek blijft grote nood aan innovatie." VDAB-topman Wim Adriaens vulde aan dat ook in de zorg en het onderwijs nood is aan STEM-profielen.

Dit rapport is gebaseerd op gegevens van meer dan 70.000 jongeren die in 2018 de schoolbanken verlieten.