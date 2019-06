Bijna 9 op de 10 buurtsuperettes willen openbare automaten voor plastic flessen en blikjes tvc

10 juni 2019

10u14

Bron: Belga 0 Uit een enquête van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 432 buurtsuperettes blijkt dat 88 procent van de handelaars voorstander is van openbare automaten voor plastic flessen en drankblikjes. En 72 procent is bereid om de aankoopbon die in ruil voor de gedeponeerde blikjes en plastic flesjes uit de automaten rolt, te aanvaarden. NSZ pleit ervoor dat het pilootproject dat loopt in Brussel zo snel mogelijk wordt uitgerold.

Sinds begin april telt het Brussels gewest drie automaten waar consumenten blikjes kunnen inleveren in ruil voor een aankoopbon ter waarde van vijf cent per blikje. Het gaat om een proefproject met statiegeld dat nog vier maanden loopt. Een succes, zo blijkt. Na ruim een maand zijn er al 40.000 blikjes ingezameld in de Brusselse automaten.

Het project slaat ook aan bij de handelaars. "De handelaars beseffen dat de blikjes en plastic flesjes niet zomaar in de natuur kunnen verdwijnen, maar kunnen vaak zelf geen statiegeldmachine plaatsen. Het gaat hier doorgaans om kleine winkels. 92 procent geeft aan niet over de nodige ruimte te beschikken om die lege flessen en blikjes te stockeren", aldus de mededeling van NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. "Daarnaast is geen enkele handelaar bereid om een statiegeldmachine, die gemakkelijk 30.000 tot 40.000 euro kost, uit eigen zak te betalen. Enkel als die kosten volledig betaald worden door de producenten en/of verpakkers kan 24 procent zich hier wel in terugvinden."

Daarom vraagt NSZ dat het pilootproject met openbare automaten voor plastic flesjes en blikjes overal wordt uitgerold, niet alleen in Brussel maar ook in Vlaanderen, "op voorwaarde dat het systeem administratief eenvoudig is en de consument bij elke handelaar terechtkan". Om de hoeveelheid zwerfvuil te verminderen, stellen de handelaars ook voor om de consumenten beter te doen sorteren, het systeem van de blauwe pmd-zakken nog verder uit te rollen en vooral strenge boetes te geven aan al diegenen die blikjes en plastic flesjes langs de weg gooien.