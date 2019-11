Bijna 9 op 10 afvalophalers en recyclageparkwachters slachtoffer van agressie Redactie

18 november 2019

07u37 0 B​ijna 9 op 10 recyclageparkwachters en afvalophalers kregen het afgelopen jaar met verbale of fysieke agressie te maken. Agressie komt wel iets minder frequent voor dan twee jaar geleden en er wordt gelukkig ook al eens met een compliment gestrooid. Dat blijkt uit een rondvraag van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Interafval.

Nog tot zondag is het de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. Op die dagen wordt respect gevraagd voor het werk van de mensen die ons afval behandelen. Bijna 9 op 10 van hen kregen het afgelopen jaar met verbale en/of fysieke agressie te maken Verbale agressie betekent roepen, schelden en intimiderende gebaren. Eén op drie parkwachters heeft daar minstens één keer per week (2017: één op twee) last van, bij de afvalophalers is dat eveneens één op drie per week.

Onder fysieke agressie wordt duwen of een handgemeen verstaan. Daar werden het voorbije jaar één op vijf afvalophalers en één op vier parkwachters minstens één keer geconfronteerd. In 2017 was dat meer dan één op drie parkwachters.

Gelukkig krijgt ook één op twee parkwachters minstens één keer per week een complimentje en bijna allemaal valt hen dat één keer per jaar te beurt. Ook één op drie afvalophalers wordt minstens één keer per week gecomplimenteerd en bijna allemaal één keer per jaar.

Er is dan wel een daling van agressie op het recyclagepark, toch komt agressie nog te vaak voor. Recent nog was er een geval in de stad Antwerpen. “Onaanvaardbaar”, zegt Paul Macken, voorzitter van Interafval. “Deze mensen doen iedere dag, door weer en wind, hun best om andermans huisvuil op te ruimen of in ontvangst te nemen. Dat verdient alleen maar respect.”

Het is nu dus de week van de afvalophaler en recyclageparkwachter. “Campagnes als deze blijven nodig”, zegt Wim Dries, voorzitter van de VVSG. “We rekenen ook op de vriendelijke inborst van de Vlamingen. Een 'goedemorgen' of een 'dankuwel', het kost niets en toont dat het werk gewaardeerd wordt.”

Ondertussen blijven gemeenten en afvalintercommunales investeren in de veiligheid en opleiding van hun medewerkers en de vlotte werking van de afvalinzameling.