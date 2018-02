Bijna 9.000 handtekeningen voor heraanleg dodelijk kruispunt in Oostakker ADN

25 februari 2018

13u49

Bron: Belga 2 Bijna 9.000 mensen hebben een petitie getekend tegen het dodelijke kruispunt waar maandag de 16-jarige Nikita Everaert om het leven is gekomen. De online petitie dringt bij het Vlaams Gewest en de stad Gent aan op de heraanleg van de verkeersknoop, een van de 22 zwarte punten in Vlaanderen.

De petitie op online-platform Avaaz.org is maandag gestart nadat een vrachtwagen de 16-jarige fietser dodelijk raakte in Oostakker, deelgemeente van Gent. De jonge fietser reed volledig volgens de regels en nam een groen verkeerslicht in acht. Toch werd ze aangereden door de vrachtwagen. De politie trok het rijbewijs van de bestuurder in. Maar de verontwaardiging over het ongeval bleef. "Het verdriet en de woede zit diep. Er is duidelijk een draagvlak voor een koerswijziging in het beleid", vindt de Gentse Fietsersbond. "Je krijgt een kind niet uitgelegd dat het bij groen licht auto's kan tegenkomen", vindt de Fietsersbond.

Het bewuste punt staat al sinds 2002 op de zwarte lijst van dodelijke kruispunten in Vlaanderen. Toch greep de Vlaamse regering - bevoegd voor de inrichting - niet in om de risico's voor fietsers weg te werken. Na het ongeval beloofde minister Weyts 20 miljoen uit te trekken om gelijkaardige punten aan te pakken en de druk op te voeren wanneer onderhandelingen met lokale besturen - of rond onteigeningen - voor vertraging zorgen.

Maar dat volstaat niet voor de Fietsersbond. Omdat de nodige herinrichting op zich laat wachten, vraagt de organisatie om in heel Vlaanderen verkeerslichten onmiddellijk aan te passen om gelijkaardige ongevallen te vermijden. "Er is maar één hoofdzaak als je mensen tot de fiets wil verleiden: veilige fietspaden op korte termijn", besluit de Fietsersbond.