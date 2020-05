Bijna 9.000 extra overlijdens in België door Covid-19: “Oversterfte veel hoger dan tijdens ergste griepseizoen” HLA

15 mei 2020

12u05

Bron: Belga 14 Covid-19 heeft intussen al bijna 9.000 extra overlijdens veroorzaakt in België. "Dat is veel hoger dan de oversterfte die we in het verleden ooit hebben kunnen meten tijdens vorige griepseizoenen", zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag tijdens de persconferentie van het Crisiscentrum.

In 2017 was er in de winter, gelijklopend met de griepepidemie, een oversterfte van 3.284 mensen. Tijdens de griepepidemie van 2018 vielen er 3.093 extra doden, en in 2019 was er geen oversterfte in de winter.

De winter van 2015 was met 4.012 extra overlijdens een van de ergste griepseizoenen die België kende sinds 2001. Maar de oversterfte tijdens de huidige Covid-19-uitbraak ligt bijna 2,2 keer hoger, zei Van Gucht. "En dit ondanks de lockdown", voegde hij eraan toe. "Het is duidelijk dat als we die lockdown niet hadden ingevoerd, de gevolgen veel erger zouden geweest zijn en die oversterfte ook heel wat groter zou geweest zijn."

Op de valreep veel ergere crisis vermeden

De VUB-onderzoeksgroep Interface Demography heeft aangetoond dat de oversterfte naar alle waarschijnlijkheid volledig kan worden toegeschreven aan Covid-19. Vooral in de leeftijdsgroepen van 65 tot 84 jaar, en in de zwaarst getroffen regio’s ook de leeftijdsgroep 45-65-jarigen heeft de coronacrisis voor meer vroegtijdige overlijdens gezorgd. April 2020 bleek bovendien de dodelijkste maand te zijn sinds 1960. Enkel aan het begin en einde van de Tweede Wereldoorlog, en in de winters van 1951 en 1960 vielen in de recente geschiedenis meer doden. “Nooit tevoren kende de aprilmaand in ons land zo’n hoge sterfte”, zegt Professor Patrick Deboosere (VUB). De onderzoekers wijzen er net als Van Gucht op dat de coronamaatregelen “ons wellicht op de valreep behoed hebben voor een veel ergere crisis”.

Lees ook: OVERZICHT. Dalende trend coronacijfers zet zich voort