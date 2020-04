Bijna 800 ton pesticiden in beslag genomen HR

28 april 2020

17u11

Bron: Belga 6 Binnenland Bij huiszoekingen in Asse, La Louvière en het Antwerpse district Deurne zijn de voorbije weken in totaal 790 ton pesticiden in beslag genomen die illegaal zouden zijn ingevoerd via de Antwerpse haven. Dat meldt het Antwerpse parket. De pesticiden worden gebruikt bij de teelt van fruit en groenten in België en andere Europese landen. Er is geen risico voor de volksgezondheid.

Volgens het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zijn de producten afkomstig uit India of China. Het onderzoek naar de precieze inhoud ervan is nog aan de gang en het is mogelijk dat een aantal momenteel verdachte partijen alsnog vrijgegeven worden, op voorwaarde dat aangetoond wordt dat ze ontegensprekelijk aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.

De inbeslagname is onder meer het resultaat van een onderzoek van de Nationale Opsporingseenheid (NOE) van het FAVV, die eerder al soortgelijke producten had laten terugroepen en de toelating om hen op de markt te brengen had geschorst. De producten zijn herbiciden voor onkruidbestrijding op basis van bentazone en fungiciden op basis van captan tech voor professioneel gebruik.

“Hoewel deze gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten, was het gehalte en/of de aanwezigheid van onzuiverheden in sommige producten voor professioneel gebruik niet in overeenstemming met de Europese wetgeving”, stelt het FAVV. “Bovendien waren bepaalde documenten (analysecertificaten, traceerbaarheid, oorsprong van de actieve stof, etc.) niet betrouwbaar. Al deze elementen hebben geleid tot de aanzienlijke inbeslagname in maart en april 2020.”

Lees ook:

Omdat gifstoffen onopgemerkt in ons lichaam sluipen, voelen we ons futloos: experts geven advies (+)

Verbeteren blauwe bessen je weerstand? Voedingsdeskundige ontrafelt feiten en fabels rond voeding en immuniteit (+)

Valerie De Booser volgt sapjeskuur als detox voor haar lichaam, maar werken die ook écht? (+)